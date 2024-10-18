Чоловік заніс снаряд в підсобку і почав розбирати

Житель міста Скалат на Тернопільщині на власному городі викопав снаряд часів Другої світової війни і вирішив його розібрати. Але боєприпас здетонував і смертельно поранив чоловіка. Медиків для постраждалого викликала дружина, але тернополянин помер від втрати крові.

Нещасний випадок трапився у четвер, 17 жовтня, близько 19:00 в місті Скалат. Від детонації старого боєприпасу 55-річний чоловік отримав важкі травми.

«Під час перевірки поліцейські встановили, що потерпілий того дня на власному городі викопав боєприпас часів Другої світової війни. Він заніс небезпечну знахідку до підсобного приміщення і почав розбирати, висвердлюючи деталі», – розповів начальник слідчого відділення поліції з Підволочиська Олександр Чубенко.

У якийсь момент міна вибухнула, а осколки травмували чоловіка. В цей момент нікого вдома, окрім чоловіка, не було, а тому потерпілий спробував самостійно зупинити кровотечу. Швидку викликала дружина, яка повернулася до будинку пізніше. Проте житель Скалата помер дорогою до лікарні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «нещасний випадок»).

Також працівники поліції наголосили, що наближатися до вибухонебезпечного предмета, пересувати його або брати до рук категорично заборонено. Не можна розряджати, кидати чи бити по ньому, не класти поблизу вогнища, приносити додому, а тим паче розбирати. Про знахідку необхідно негайно повідомити поліцію та службу з надзвичайних ситуацій.