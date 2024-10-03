Тіло чоловіка виявили на перегоні Велика Березовиця - Тернопіль

У Тернополі на залізничній колії виявили тіло чоловіка. Правоохоронці наразі встановлюють обставини загибелі. Відомо, що на колії поїзд збив жителя селища Велика Березовиця.

Працівники залізничної станції виявили тіло близько 10:40 у середу, 2 жовтня. Загиблий перебував на перегоні колії Велика Березовиця – Тернопіль. Працівники залізниці повідомили про інцидент в поліцію.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За попередньою інформацією, нещастя на колії трапилося в період з 5 по 7 годину. Загиблий – 68-річний житель Великої Березовиці», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 3 жовтня.

Наразі працівники поліції встановлюють, який саме потяг проїжджав даною ділянкою, та особу машиніста. За фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху залізничного, транспорту, що спричинили загибель людей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Також правоохоронці просять відгукнутися тернополян, які могли стати свідком загибелі чоловіка. Інформацію можна повідомити анонімно за номером 102.