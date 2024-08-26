У Тернополі в квартирі троє людей отруїлися чадним газом. На місце викликали рятувальників та бригаду швидкої медичної допомоги. Від отруєння чадним газом одна із постраждалих жінок перебувала у важкому стані, її без свідомості доправили до лікарні.

Повідомлення про можливе отруєння чадним газом надійшло в Службу порятунку увечері 24 серпня. Додзвонювачі зазначили, що надзвичайна ситуація трапилася на вул. Дружби на житловому масиві «Дружба». В квартирі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку чадним газом отруїлися троє людей.

До приїзду рятувальників двох потерпілих, що перебували у стані свідомості вивели на свіже повітря. «Надзвичайними за допомогою медичних нош транспортували до карети швидкої потерпілу, котра була без свідомості», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Бригада швидкої медичної допомоги усіх постраждалих госпіталізувала до лікувального закладу з ознаками отруєння чадним газом. Двом людям попередньо діагностували стан середньої важкості. Одна жінка перебувала без свідомості і не приходила до тями.

Додамо, що чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях з газовими приладами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Визначити чи є чадний газ в приміщення можна за допомогою спеціального детектора.