Причина – порушення правил безпеки систем газопостачання

У Чернівцях жінка та двоє дітей отруїлися чадним газом в квартирі. Причина – порушення правил безпеки систем газопостачання. У приміщенні, де стоїть газовий котел, встановили примусову витяжку. Медики швидкої надали потерпілим допомогу, однак від госпіталізації вони відмовилися.

Отруєння трапилося близько 21:00 16 липня. На гарячу лінію 104 надійшло повідомлення від працівника швидкої допомоги про можливе отруєння чадним газом трьох людей – матері та її дітей, віком 8 та 12 років. На місце події виїхала бригада аварійно-диспетчерської служби. Працівники з’ясували, що отруєння сталося через порушення правил безпеки. Зокрема, у приміщенні, де стоїть газовий котел, встановлена примусова витяжка, яка працювала одночасно з котлом.

«Примусова витяжка працює за принципом всмоктувача: вона інтенсивно втягує повітря із приміщення у вентиляційний канал. Якщо при цьому обмежений доступ свіжого повітря, щільно зачинені двері та вікна, електровитяжка може втягувати продукти згорання із димового каналу колонки чи котла. Тож чадний газ та інші шкідливі речовини, які утворюються в процесі горіння, потраплятимуть до приміщення», – повідомили в Чернівецьку філію «Газмережі» в середу, 17 липня.

Вочевидь, саме через це жінка та двоє її дітей отруїлися чадним газом. Працівники швидкої надали постраждалим необхідну медичну допомогу. Однак, від госпіталізації вони відмовилися.