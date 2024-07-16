Генератор потрібно встановлювати на відстані кілька метрів від приміщення

У Львові у вівторок, 16 липня, дві працівниці кав’ярні на вул. Кульпарківській отруїлись чадним газом від генератора, що працював. Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

Жінки віком 53 і 20 років перебувають в обласній клінічній лікарні у стані середньої важкості.

У ДСНС нагадують, що чадний газ може викликати смертельне отруєння. Тож генератори можна використовувати лише на вулиці і на відстані в кілька метрів від житлових будинків і приміщень, де є люди. У США, наприклад, рекомендована відстань для встановлення портативного генератора – 6-7 м від будинків.

Під час роботи генератори перебувають на місці – локальний вплив збільшується кожні 30 хвилин роботи. А один портативний генератор, за даними CDC (Центру контролю та профілактики захворювань США), створює у 100 разів більше викидів, ніж один автомобіль. Більше про вплив генераторів на здоров’я та про те, чим їх можна замінити, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Війна у легенях».