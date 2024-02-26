На Тернопільщині у двох населених пунктах двоє людей померли від отруєння чадним газом. Тіло чоловіка виявили в рятувальники в хаті в селі Зарубинці Збаразької громади, а про загиблу жінку в «Службу порятунку» повідомила сусідка в Козовій.

Два летальних випадки в результаті отруєння чадним газом та предметами горіння трапилися на Тернопільщині у неділю, 25 лютого. Про пожежу будинку в селі Зарубинці Збаразької територіальної поліцейським повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій. На місці події виїхала слідчо-оперативна група. Після того, як пожежу рятувальники загасили та зайшли до приміщення, то виявили на ліжку бездиханне тіло чоловіка.

«Правоохоронці встановили, що загиблим є 49-річний господар будинку. Експерти встановлюють причину загоряння, але припускають, що пожежа трапилася в результаті куріння в ліжку», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 26 лютого.

Ще один нещасний випадок трапився в селищі Козова. Місцева жителька зателефонувала до рятувальників і повідомила, що в сусідньому будинку закриті двері, одна вікна дуже гарячі і через них видно дим і тління. Також жінка припустила, що в будинку сусідки пожежа.

На місце події виїжджали працівники служби надзвичайних ситуацій та поліцейські. Пожежі не було, але зайшовши до будинку, фахівці відчули високу температуру та запах газу, а в кімнаті побачили тіло власниці помешкання. Експерти встановили, що 84-річна жінка померла від отруєння чадним газом. Обидва факти загибелі людей слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 КК України (Вбивство з поміткою нещасний випадок).