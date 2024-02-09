Загиблих жінок в їх будинку виявили родичі

На Буковині в приватному будинку дві жінки загинули від отруєння чадним газом. Двох селянок в їх помешканні виявили родичі, які і викликали поліцію. На місці трагедії також працювала аварійна газова служба, яка встановила, що до витоку чадного газу призвело неправильно встановлене газове обладнання.

Нещасний випадок трапився в селі Зеленів Вижницького району. Там в приватному будинку від отруєння чадним газом загинули дві жінки віком 58 та 79 років.

«На аварійно-диспетчерську службу приблизно о 9:30 9 лютого надійшло повідомлення від працівника поліції про загибель двох людей, ймовірно, від чадного газу. На місце виїхала аварійна бригада і виявила в кілька разів перевищений показник цієї отруйної речовини. Як зʼясувалося, в будинку з порушенням норм самовільно встановлений газовий котел», – повідомили в підприємстві «Чернівцігаз».

Працівники газової служби припинили розподіл газу до будинку. Поліцейські забрали тіла жінок для проведення судово-медичної експертизи. За фактом смерті мешканок будинку порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Правоохоронці з’ясовуватимуть усі обставини цієї події.

В газовій службі додають, що будь-яке самовільне втручання в газорозподільну систему заборонене. «Для ремонту чи заміни газових приладів слід допускати лише перевірених фахівців. Проводити ремонт самотужки – небезпечно», – наголосили в газовій службі.