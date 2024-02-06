Всі чоловіки – з Вінницької області

У вівторок, 6 лютого, близько 9:00 у селі Великі Низгірці, що на Житомирщині, знайшли мертвими сімох чоловіків. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

За інформацією поліції Житомирської області, семеро чоловіків з Вінницької області заселилися у будинок 5 лютого. Вони приїхали на Житомирщину працювати в одній з агрофірм.

На наступний день до правоохоронців звернулася дружина одного із чоловіків, оскільки той не виходив на зв’язок. До будинку навідався місцевий житель села та виявив загиблих чоловіків. За даними ДСНС, люди загинули через отруєння чадним газом.

«За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку», – йдеться у повідомленні рятувальників.

На місце події прибули поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

У ДСНС зазначають, чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами.

«Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров’я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини», – зауважили у ДСНС.

Нагадаємо, 19 січня 2024 року у Тлумацькій громаді на Прикарпатті від отруєння чадним газом загинули дві жінки – мати та її донька.