Луцький міськрайонний суд виніс вирок 38-річному Валентину Семенюку за незаконне зберігання зброї та хуліганство. Чоловік скинув з даху багатоповерхівки гранату, та здетонувала й пошкодила три припарковані автомобілі. За скоєне обвинуваченому призначили пʼять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 28 жовтня, інцидент стався вночі 29 травня 2024 року на вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Луцьку. За даними правоохоронців, о 00:41 Валентин Семенюк піднявся на дах пʼятиповерхового будинку за місцем свого проживання, вийняв чеку із саморобного вибухового пристрою типу «Хаттабка» і скинув його з висоти. Боєприпас здетонував і пошкодив три припарковані транспортні засоби: Chevrolet Aveo, Volkswagen Golf та Renault Megane.

У ході слідства зʼясувалося, що обвинувачений уже був двічі судимий, зокрема за вбивство через необережність. Чоловік придбав боєприпас у січні 2023 року, після чого зберігав його між будівельним сміттям до моменту вчинення злочину.

Валентин Семенюк визнав свою вину у повному обсязі, проте не пояснив мотиву такого вчинку. Він відшкодував потерпілим завдані збитки та попросив вибачення.

Суддя Оксана Данелюк визнала 38-річного лучанина винним за ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України (незаконне придбання, зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) й призначила пʼять років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.