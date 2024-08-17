Львів'яни, яким загрожує штраф за хуліганство

У Львові поліцейські затримали двох 20-річних чоловіків, які 16 серпня були п'яними й кидали страйкбольні гранати з вікна багатоповерхівки на вулиці Тролейбусній. У пресслужбі поліції Львівської області розповіли, що правопорушникам загрожує штраф, громадські роботи або ж адміністративний арешт.

«Повідомлення про звуки вибухів надійшло до поліції 16 серпня, приблизно о 1:00, від мешканця одного з багатоквартирних будинків на вулиці Тролейбусній у Львові. Як встановили правоохоронці, двоє 20-річних львів'ян, перебуваючи у нетверезому стані, кинули п'ять імітаційних гранат з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі будинку», – розповіли в поліції.

На правопорушників склали адміністративні протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт до п'ятнадцяти діб

Правоохоронці наголошують на неприпустимості таких вчинків під час дії воєнного стану. Вибухи та будь-які гучні звуки можуть завдати психологічних травм мешканцям. Особливо, якщо йдеться про дітей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених людей та учасників бойових дій.