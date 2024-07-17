Правоохоронці встановили, що вибухнула граната, ймовірно, Ф-1

Поліцейські затримали 50-річого львів’янина, який кинув гранату на подвір’я домогосподарства на Львівщині та втік. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це у середу, 17 липня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про вибух, що стався на території домогосподарства в одному з сіл Червоноградського району Львівщини, надійшло у поліцію 16 липня близько 13:15. За словами заявника, невідомий кинув гранату на подвір’я та втік на авто. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкодилася огорожа.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці встановили, що вибухнула граната, ймовірно, Ф-1.

Як повідомив «Суспільному» начальник Червоноградського районного відділу поліції підполковник Ігор Підлужний, відбулася сварка між родичами: сват під'їхав до будинку та кинув гранату під паркан. Через що сварилися та де взяв гранату, затриманий не пояснює.

Підозрюваного, 50-річного жителя Львова, затримали. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та мотиви. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.