Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність одного з районних ТЦК, який не розглянув документи військовозобов’язаного для отримання відстрочки від мобілізації, які той надіслав поштою. ТЦК вимагав «особистої присутності» чоловіка.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, який у червні надсилав до ТЦК свої документи для отримання відстрочки від мобілізації. Підставою для отримання відстрочки є те, що чоловік утримує свого батька із другою групою інвалідності. Документи для отримання відстрочки житель Львівщини надсилав поштою, але у ТЦК їх проігнорували. Позивач стверджує, що його лише повідомили, що для оформлення відстрочки він має особисто прийти у військкомат.

Цю справу розглянула суддя Наталія Сидор, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та надати свої пояснення.

«Порядком №1487 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримано процедуру особистого подання документів, що, на його думку, підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації», – вважає суддя.

Суддя вважає, що комісія не розглянула надіслані позивачем документи та не прийняла рішення про надання чи не надання відстрочки, тим самим допустивши бездіяльність, яка є протиправною. Наталія Сидор зобов’язала працівників ТЦК розглянути надіслану позивачем заяву та його документи для отримання відстрочки з прийняттям рішення на розсуд комісії. Рішення суду ще можна оскаржити.