Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав військовослужбовця ТЦК винним у перевищенні повноважень щодо військовозобов’язаного, якого силою доставили до військкомату. Суд призначив працівнику ТЦК 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, солдат Максим П., який є водієм роти охорони одного з ТЦК, 7 вересня перевищив свої повноваження під час супроводу військовозобов’язаного. У матеріалах справи вказано, що чоловік не хотів проходити військово-лікарську комісію і на вулиці схопився за паркан, викрикуючи прохання до перехожих про допомогу. У цей час працівник ТЦК Максим П. із «застосуванням фізичної сили та психологічного тиску» намагався доставити чоловіка у ТЦК.

Щодо Максима П. склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовим влади чи службових повноважень). У суді солдат своєї провини не визнав та заявив, що не застосовував до чоловіка фізичну силу, а лише утримував його за руку.

Справу розглянула суддя Тетяна Кущ, яка дослідила усі докази, зокрема відео з місця події та аргументи учасників справи. Вона визнала працівника ТЦК винним у перевищенні повноважень, призначивши йому покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.