На Хмельниччині ТЦК та СП відмовив у наданні відстрочки від призову під час мобілізації брату безвісти зниклого на фронті військового. Чоловік звернувся до суду, який визнав дії військкомату протиправними, зобов’язав повторно розглянути заяву та прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, який розповів, що є братом нацгвардійця, який у березні 2024 року безвісти зник під час виконання бойового завдання. У липні позивач звертався до ТЦК, щоб отримати відстрочку від мобілізації, як це передбачено законом, але йому відмовили. На думку позивача, рішення ТЦК є незаконним, тому він хотів його скасувати та отримати відстрочку.

У матеріалах справи вказано, що представник ТЦК та СП не скористався правом надати відзив на позовну заяву. Цю справу розглянув суддя Петро Салюк, який дослідив усі матеріали та аргументи.

У відмові ТЦК про надання відстрочки вказано, що заявник нібито не є військовозобов’язаним, бо його зняли з військового обліку, а також не долучив документу (рішення суду) про визнання його брата безвісти зниклим. Суд критично поставився до таких аргументів, адже із 2018 року позивач перебуває на військовому обліку і немає записів про його виключення. На думку судді, у цьому випадку позивач надав достатньо доказів, зокрема витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Суддя встановив, що у позивача є право на отримання відстрочки від мобілізації. Він визнав протиправною відмову ТЦК у наданні йому відстрочки, скасував її та зобов’язав військкомат повторно розглянути заяву, прийнявши відповідне рішення з врахуванням висновків суду. На рішення суду ще можна подати апеляцію.