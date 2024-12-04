У Львові військовозобов’язаний скасував висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), яким його визнано придатним до служби. Львівський окружний адміністративний суд підтвердив порушення процедури проведення медичного огляду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся мешканець Львівщини, який заявляє, що у лютому 2024 року його затримали та примусово доставили у районний ТЦК для проходження ВЛК. Військовозобов’язаний стверджує, що не проходив медогляд, але йому видали довідку ВЛК про придатність до служби. Чоловік запевняє, що має проблеми зі здоров’ям, але на його скарги ніхто не звертав уваги, бо він «без проходження ВЛК визнаний придатним до служби».

Представник одного з районних ТЦК Львова подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що 21 лютого позивача запросили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, а потім скерували на ВЛК, де провели огляд у «передбачений наказом Міноборони спосіб». Позивач під час огляду не надав документів про будь-які захворювання і його мобілізували на військову службу.

Справу розглянув суддя Олександр Коморний. Він встановив, що у карті обстеження позивача немає даних про здачу аналізів, флюорографію, ЕКГ та інших досліджень, які мають передувати медичному огляду та є обов’язковими. Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що військовозобов’язаному провели не повне медичне обстеження, а тому висновок про його придатність до служби є передчасним.

Суддя визнав протиправною та скасував довідку ВЛК про придатність позивача до військової служби. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляції.