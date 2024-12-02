Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов багатодітного батька, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від мобілізації. Суд визнав рішення ТЦК протиправним та скасував його, зобов’язавши повторно розглянути заяву військовозобов’язаного.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся батько трьох дітей з Хмельниччини та розповів, що влітку 2024 року у районному ТЦК йому відмовили в отриманні відстрочки від мобілізації. Він вважає рішення ТЦК незаконним та хотів його скасувати.

Житель Хмельниччини має двох неповнолітніх дітей від першого шлюбу та одну дитину у другому шлюбі. Представник ТЦК подав до суду відзив на позовну заяву, у якому вказав, що військовозобов’язаний не надав доказів, що він утримує дітей від першого шлюбу.

Цю справу розглянув суддя Петро Салюк. Суддя встановив, що у позивача немає заборгованості зі сплати аліментів, а також наголосив, що «дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає».

Суддя частково задовольнив позов жителя Хмельниччини, визнавши протиправною та скасувавши відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Суд зобов’язав комісію повторно розглянути заяву та прийняти відповідне рішення. На рішення суду ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що нещодавно на Хмельниччині ТЦК також відмовив у наданні відстрочки брату безвісти зниклого на фронті нацгвардійця.