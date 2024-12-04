Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов дружини загиблого на Харківщині військового та скасував рішення Міноборони про відмову у нарахуванні одноразової допомоги доньці сержанта. Дитина народилась після загибелі сержанта і, на думку Міноборони, не мала права на отримання виплати.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року, до суду звернулась дружина загиблого на фронті сержанта із позовом до Міноборони. На час загибелі військового мешканка Львівщини була вагітна, дитина народилась через кілька місяців після загибелі батька на Харківщині. Вона зверталась до Міноборони для отримання (перерахунку) одноразової допомоги на користь їхньої доньки, але отримала відмову через те, що донька народилась після загибелі чоловіка. Позивачка вважала це рішення протиправним та хотіла його скасувати.

Загалом родичі загиблого на фронті військового можуть отримати 15 млн грн одноразової допомоги. Гроші діляться рівними частинами між усіма, хто може претендувати на таку допомогу. У цьому випадку, йдеться про матір, батька, дружину, сина військового, яким погодили виплату допомоги. Згодом дружина звернулась до Міноборони для отримання виплати (перерахунку) одноразової допомоги й на користь доньки, яка народилась після смерті військового.

Представник Міноборони подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що донька народилась після загибелі військового, тому їй відмовили у нарахуванні допомоги. Позивачці запропонували врегулювати спір спільно з іншими родичами, яким призначена допомога. Цю справу розглянув суддя Андрій Ланкевич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Висновок відповідача про те, що дитина загиблого військовослужбовця народилася після його смерті, а тому ця дитина не набула прав на отримання частки одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, є помилковим», – вважає суддя.

Андрій Ланкевич визнав протиправною та скасував відмову Міноборони виплатити одноразову допомогу доньці загиблого військового, зобов’язавши повторно розглянути заяву мешканки Львівщини. Рішення ще можна оскаржити.