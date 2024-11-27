Яворівський районний суд Львівщини визнав старшу летенантку Катерину Ч. винною у недбалому ставленні до військової служби. Вона неналежно вела облік військових, що призвело до безпідставної виплати понад 360 тис. грн солдатам, які втекли з лікувальних закладів. За порушення суд призначив Катерині Ч. дрібний штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, старша лейтенантку медичної служби Катерина Ч. є начальницею медпункту механізованого батальйону однієї з військових частин. Її звинуватили у недбалому ставленні до служби через неналежний облік військових, які перебували на лікуванні. Троє солдат втекли з лікувальних закладів, але протягом червня-серпня 2022 року їм незаконно нараховували грошове забезпечення загалом на понад 360 тис. грн.

У суді Катерина Ч. визнала свою провину у нарахуванні грошового забезпечення військовим попри СЗЧ. Вона розповіла суду, що відшкодувала матеріальну шкоду.

Цю справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та аргументи, призначивши старшій лейтенантці покарання – мінімальний штраф у розмірі 2465 грн. Постанову суду ще можна оскаржити.