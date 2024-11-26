Червоноградський міський суд Львівщини виніс вирок двом мобілізованим чоловікам за відмову виконувати накази. Уродженці Маріуполя не хотіли отримувати військову форму та їхати у відрядження. Суд призначив їм по 5 років тюрми за непокору.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, уродженці Маріуполя Тимур Ч. та Василь В. у травні цього року відмовились виконати накази командира військової частини, зокрема отримати військову форму та поїхати у відрядження. Щодо них порушили два кримінальні провадження за фактом непокори та дезертирства, оскільки після виходу із СІЗО їх затримали при спробі незаконно перетнути кордон з Молдовою.

У суді обидва підозрювані свою провину не визнали. Вони розповіли, що їхні релігійні переконання не дозволяють їм брати у руки зброю та вбивати людей. Тимур Ч. та Василь В. заявили, що у військовій частині вони одразу повідомили, що готові служити, але зброю в руки брати не будуть. Обвинувачені стверджували, що не відмовлялись виконувати накази, оскільки не складали присягу та нібито не були військовослужбовцями. Вони обоє запевняють, що не проходили військову підготовку та не мали військових квитків. Щодо спроби незаконно перетнути кордон з Молдовою, то один з чоловіків відмовився це коментувати, заявивши, що після виходу з СІЗО не мав обов’язку повертатись у військову частину, а інший запевняв, що не мав наміру втекти.

Один з допитаних у суді військових розповів, що обвинувачених мобілізували ще у січні 2024 року, вони були обмежено придатні до служби та могли працювати кухарами, інженерами та не перебувати у зоні бойових дій. За словами офіцера відділення морально-психологічного забезпечення, чоловіки відмовились отримувати форму, у підготовчій базі на Волині мобілізовані відмовились також складати присягу та згодом їхати у відрядження. Щодо них порушили кримінальну справу, а після сплати застави та виходу із СІЗО їх затримали при спробі втекти за кордон.

Справу розглянув суддя Віталій Грабовський, який дослідив усі матеріали справи та аргументи сторін. Зокрема, він врахував, що обвинуваченим призначили посади тесляра та муляра будівельного відділення, тобто їх не хотіли залучати до бойових дій. Попри це вони відмовлялись виконувати накази, заявляючи, що не є військовими.

Він визнав Тимура Ч. та Василя В. винним у непокорі, призначивши по 5 років тюрми. Суддя також закрив справу за обвинуваченнями у дезертирстві через недоведеність вчинення злочину. Вирок ще можна оскаржити.