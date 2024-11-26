На Львівщини ТЦК та СП (колишній військкомат) ігнорував заяву про надання відстрочки від мобілізації, яку військовозобов’язаний надіслав поштою. Житель Львівщини визнав дії працівників ТЦК протиправними та через суд змусив розглянути документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, військовозобов’язаний житель Львівщини здійснює постійний догляд за своєю бабусею із першою групою інвалідності. Цьогоріч у травні він надіслав до ТЦК пакет документів, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації. У військкоматі його документи отримали та проігнорували. Житель Львівщини звернувся до суду, щоб визнати дії працівників ТЦК протиправними та зобов’язати розглянути надіслані поштою документи.

У матеріалах справи вказано, що представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити дії. Варто додати, що зазвичай у схожих випадках працівники ТЦК можуть не розглядати надіслані поштою документи, вимагаючи «особистої присутності чоловіка у ТЦК».

Справу розглядала суддя Зоряна Лунь, яка дослідила матеріали та аргументи. Вона встановила, що ТЦК не розглянув заяву військовозобов’язаного, а тому бездіяльність працівників військкомату є протиправною. Суддя зобов’язала ТЦК розглянути надіслану поштою заяву з врахування висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.