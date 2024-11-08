Яворівський районний суд Львівщини визнав солдата Миколу М. винним у недбалому ставленні до військової служби. Він був старшим групи та не доповів про самовільне залишення частини (СЗЧ) іншим військовослужбовцем. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, маскувальник інженерно-саперної роти однієї з військових частин Микола М. на початку серпня, як старший групи, не доповів про самовільне залишення частини іншим військовим. У матеріалах справи не вказано, як довго був відсутній військовий, який покинув частину без дозволу.

За цим фактом проводили службове розслідування і щодо солдата склали адмінпротокол про недбале ставлення до служби.

На засідання суду солдат Микола М. не прийшов. Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі надані матеріали, визнавши військового винним у адмінправопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.