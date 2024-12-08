Працівник держпідприємства, якого попри бронювання мобілізували на військову службу, виграв суд на Прикарпатті. Він скасував свій призов та зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу.

Як вказано у рішенні Івано-Франківського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся механік, який працює на держпідприємстві, що спеціалізується на розробленні, виготовленні й модернізації озброєння та військової техніки для ЗСУ. Він розповів, що роботодавець забронював його від мобілізації, що підтверджується витягом з наказу Мінекономіки. Однак, попри бронювання, ТЦК мобілізувало його на військову службу.

У позові прикарпатець зазначив, що мав бронювання до 1 серпня, яке автоматично продовжили на три місяці – до листопада 2024 року. Він не мав при собі витягу про бронювання та відстрочку, який був би дійсний із 1 серпня 2024 року (хоч бронювання було чинним, бо автоматично продовжилось). На думку позивача, 11 серпня працівники ТЦК скористались цими обставинами та мобілізували його на військову службу. Чоловік звернувся до суду із позовом до ТЦК та військової частини, щоб скасувати призов та звільнитись зі служби.

Працівники ТЦК подавали відзив на позовну заяву, у якому вказували, що позивач не мав при собі військово-облікового документа, через що його доставили у військкомат та скерували на ВЛК. У відзиві вказано, що він «не надав жодного доказу закінчення процедури отримання відстрочки від призову на військову службу по мобілізації у зв’язку із бронюванням».

Цю справу розглядав суддя Олександр Чуприна, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановив, що на момент мобілізації позивач мав відстрочку та бронювання, згідно з наказом Мінекономіки. Він також наголосив, що працівники ТЦК мають перевіряти наявність відстрочки та підстави для її отримання.

Суддя визнав протиправним та скасував наказ про мобілізацію позивача, а також про його зарахування до військової частини. Військову частину зобов’язали виключити його зі списків особового складу. На рішення ще можна подати апеляцію.