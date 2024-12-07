Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову військової частини Нацгвардії звільнити сержанта зі служби за сімейними обставинами. Батько військового має другу групу інвалідності та потребує стороннього догляду. Суд зобов’язав командування задовольнити його рапорт та звільнити зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду із позовом до військової частини Національної гвардії звернувся мобілізований сержант, командир відділення спецпризначення. Він не погоджується із відмовою командування звільнити його зі служби через сімейні обставини – потреба постійного догляду за батьком із другою групою інвалідності.

Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що сержант не надав медичних документів, які б підтвердили потребу постійного догляду за батьком, а також не довів, що у нього немає інших родичів, які могли б за ним доглядати. Саме це й було причиною відмови у звільненні зі служби.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що, згідно з довідкою МСЕК, батько позивача має другу групу інвалідності та потребує постійного стороннього догляду, що підтверджується висновком ЛКК (не може самостійно пересуватись через порушення функцій організму). Батько позивача не перебуває у шлюбі та немає інших дітей.

Суддя вважає, що сержант надав достатньо доказів, які підтверджують його право звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Наталія Грень визнала протиправними дії військової частини та зобов’язала звільнити нацгвардійця зі служби через потребу постійного догляду за хворим батьком. Рішення суду ще можна оскаржити.