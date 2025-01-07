Військовозобов’язаний житель Львівщини виграв суд у районного ТЦК через ігнорування заяви на отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Позивач навчається в університеті та надіслав документи поштою, але у ТЦК вимагали особистої присутності чоловіка.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, позивач навчається у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка та у липні 2024 року звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Документи та заяву він надіслав поштою, але їх не розглянули, натомість представник військкомату повідомив, що для отримання відстрочки йому треба особисто прийти у ТЦК. Військовозобов’язаний не погодився із цим та звернувся до суду.

Цю справу розглянула суддя Ірина Чаплик, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Ні порядком №1487, ні порядком №560 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримано процедуру особистого подання (направлення) документів, що підтверджують, на його думку, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації», – вважає суддя.

Суддя визнала протиправною бездіяльність представників ТЦК, бо заява позивача не була розглянула належним чином. Їх зобов’язали повторно розглянути документи та надати позивачу відстрочку, або вмотивовану відмову в її наданні.