Уряд на місяць продовжив строк чинних бронювань

Кабінет міністрів автоматично продовжив чинні бронювання від мобілізації строком на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Йдеться про бронювання, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року. Таке рішення кабмін ухвалив через зупинку роботи держреєстрів через кібератаку. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомили на сайті міністерства економіки.

За словами заступниці міністра економіки Юлії Свириденко, йдеться про бронювання, надані Міністерство економіки або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

«Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки – роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів», – йдеться у повідомленні мінекономіки.

У мінекономіки зазначили, що таке рішення спростить процедуру продовження бронювань для тих, хто працює у критично важливих галузях.

«Міністерство оборони України має упродовж п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами», – повідомила Юлії Свириденко.

Додамо, що станом на 31 жовтня 2024 року, за інформацією мінекономіки, в Україні від призову було заброньовано 906 тис. громадян.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня, українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки з боку росіян за останній час. Таким чином росіянами намагалися порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.