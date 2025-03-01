У березні в Україні запрацює низка змін, що стосуються правил мобілізації та бронювання від призову. ZAXID.NET зібрав відповіді на основні питання, що стосуються уих змін.

Що зміниться у мобілізації

Загальна мобілізація в Україні продовжена до 9 травня 2025 року. Її процедура залишається незмінна. Однак є нововведення, що стосуються проходження ВЛК. Тепер призовники отримуватимуть направлення лише в електронному форматі, а вся система має перейти на електронний документообіг. Водночас люди, в яких є підтверджена інвалідність, не підлягають направленню на ВЛК.

Також зміни торкнуться чоловіків, які могли виїжджати за кордон для перевезення гуманітарних вантажів. Тепер вони зможуть виїжджати лише на загальних підставах – якщо списані зі служби, мають трьох і більше дітей, доглядають за людиною з інвалідністю тощо.

Хто отримав право на відстрочку

Цивільні українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації. При цьому, час для скасування відстрочки від призову для працівників скоротили до 5 днів.

Що зміниться у бронюванні

Термін дії чинних бронювань продовжили до 31 березня. Однак тепер до переліку працівників, яких можна забронювати, включатимуть тих, кого призвали на службу після 18 травня 2024 року. Їх будуть враховувати при визначенні кількості співробітників, які можуть отримати відстрочку від призову. Хоча ці працівники вже служать, їх врахування допомагає підприємствам зберегти критично важливий персонал, оскільки загальна кількість бронювань зросте.

Крім цього, державні установи більше не повинні перевіряти інформацію про працівника впродовж 72 годин під час його бронювання.

При визначенні, чи є підприємство критично важливим, тепер враховуватимуть середню зарплату працівників за місяць.