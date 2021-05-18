Рекордна партія контрабанди прибула під виглядом цементу

13 тонн товарів народного вжитку перехопили українські прикордонники у Миколаївському порту. Серед товарів, які в Україну намагалися доставити під виглядом цементу – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини.

Як повідомила у вівторок, 18 травня, Державна прикордонна служба, незаконний вантаж виявили напередодні. Він прибув до Миколаївського порту на іноземному судні. Зверху судно справді було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар.

У вівторок почалася друга доба його розвантаження.

«Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабанди. Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом. Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів», – сказано у повідомленні прикордонників.