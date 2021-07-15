Директора новояворівської «Сірки» затримали на гарячому під час отримання хабара

Працівники СБУ та поліції викрили на хабарі 10,5 тис. грн директора Державного підприємства «Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка» Ігоря Полюлюка. Загалом в його робочому кабінеті вилучили 35 тис. грн.

У четвер, 15 липня, в прокуратурі Львівщини повідомили, що посадовець вимагав у підприємця 10,5 тис. грн хабара за укладення договору постачання вапняку з підприємства. Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» під час одержання попередньо обумовленої суми коштів. Затримання відбулося напередодні, 14 липня, в його робочому кабінеті.

Директор державного підприємства взяв хабар за домовленість про постачання вапняку

Окрім того, за даними СБУ Львівщини, керівник стратегічного об’єкта налагодив схему отримання відкатів. Зокрема, він реалізовував державне майно за заниженою вартістю за готівкові кошти. Зокрема, за версією слідства, він привласнив 24,5 тис. грн, які мали надійти в касу підприємства за продане майно. Загалом в його кабінеті знайшли та вилучили 35 тис. грн.

Наразі тривають слідчі дії. Затриманому готують підозру ч. 3 ст. 368 КК України, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Також встановлюють причетність до цієї схеми інших осіб.

Правоохоронці не розголошують даних про керівника підтприємства, якого затримали на хабарі. За даними ZAXID.NET, йдеться про «Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка», керівником якого останні п'ять років є Ігор Полюлюк.