Закарпатці організували злітний майданчик за 10 км від українсько-румунського кордону

Прикордонники затримали трьох закарпатців, які за допомогою безпілотників намагалися переправити в Румунію 5 тис. пачок сигарет. Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ 4 червня, контрабандисти організували злітний майданчик за 10 км від українсько-румунського кордону. Під час підготовки до запуску БпЛА місцевих жителів затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби «Тячів».

«Контрабандисти намагалися втекти і наряд був змушений здійснити попереджувальні постріли. На місці події прикордонники виявили два позашляховики високої прохідності, 4 безпілотники, 4 антени-ретранслятори, ноутбук, 19 акумуляторних батарей, пульти керування, установку для запуску БпЛА, а також майже 5 тис. пачок сигарет», – зазначили в Держприкордонслужбі.

У Бюро економічної безпеки розпочали досудове розслідування за ст. 204 (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 6 років ув’язнення.