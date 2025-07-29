Контрабандиста затримали на гарячому у кінці травня 2025 року

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Олександра Томишинця винним у контрабанді сигарет і призначив йому 360 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 23 липня. Йдеться про схему, яка діяла у Тячівському районі з лютого по червень 2025 року. Домовившись з громадянином Румунії про продаж йому сигарет без акцизних марок, Олександр Томишинець замовив в інтернеті 25 тис. пачок Rothmans та Compliment, а також чотири БпЛА з комплектуючими, заплативши за все 940 тис. грн.

Румун купляв контрабандні сигарети за ціною 54-58 грн за пачку. Товар скидали з безпілотників за координатами, які покупець вказував за два дні до поставки. Місцями запуску БпЛА були околиці прикордонних сіл Вонігово, Тереблі, Нижньої Апші Тячівського району. За чотири місяці Олександр Томишинець встиг запустити у Румунію понад 19 тис. пачок сигарет на 1,6 млн грн. Контрабандиста затримали на гарячому наприкінці травня 2025 року.

Під час судового засідання Олександр Томишинець уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Віталій Ніточко визнав його винним у контрабанді сигарет і призначив 360 тис. грн штрафу. Також засуджений має сплатити 25 тис. грн за проведення експертиз. Позашляховики Mitsubishi Pajero та Mercedes-Benz, на яких перевозили сигарети, повернули власникам.