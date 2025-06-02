Закарпатці загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили 57-річну жительку Ужгорода на незаконному ввезенні з Угорщини в Україну заборонених медикаментів. Під час обшуків у неї та інших учасників схеми вилучили 2,5 тис. психотропних пігулок, 1,2 тис. літрів спирту та 10 тис. пачок сигарет. Кримінальна відповідальність загрожує і місцевим лікарям, які виписували затриманій рецепти медпрепаратів.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 2 червня, закарпатку затримали у пункті пропуску «Тиса». Під час огляду її автомобіля вилучили пів тисячі пігулок із вмістом психотропної речовини.

«Підозрювана закуповувала медпрепарати за рецептами, які їй незаконно виписували лікарка-терапевт та дитячий офтальмолог з Ужгорода. Під час семи обшуків у фігурантів справи вилучено 2,5 тис. нарковмісних пігулок, 72 рецептурні бланки з печатками, 1260 літрів спирту, понад 10 тис. пачок сигарет, автомобіль та готівку в іноземній валюті на суму понад 400 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Підозрювану затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне придбання, перевезення чи збут наркотиків і психотропних речовин та їх контрабанду (ч. 2. ст. 307 та ч. 2 ст. 305 ККУ) ужгородці загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Лікарок теж можуть притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне виписування рецептів на наркотики та психотропи.