Постраждало підприємство з виробництва біоетанолу в Лебединській громаді

У ніч на середу, 4 червня, російські військові дронами пошкодили завод із виробництва біоетанолу у Сумській області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

В ніч на середу зафіксували щонайменше 12 влучань безпілотників у Сумській області. Основний удар припав на підприємство з виробництва біоетанолу в Лебединській громаді. Унаслідок обстрілу почалася пожежа, пошкоджено цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.

Фото Сумської ОВА, розлив патоки після атаки на завод біоетанолу

Також зазнали руйнувань близько 10 приватних будинків.

«Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки інциденту. Точний масштаб пошкоджень уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає», – розповіли в ОВА.

Загалом в ніч на 4 червня Росія використала для атаки на Україну 95 безпілотників різних типів. Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА на сході, півдні та півночі країни:

36 – збито вогневими засобами ураження,

25 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 7 локаціях. Одесу та район атакували близько 20 дронів. У місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків та СТО. Одна людина отримала поранення ноги.

Фото ДСНС, пожежа в Одесі внаслідок російської атаки 4 червня

Також російські війська завдали комбінованого удару по Харкову та передмістю. Внаслідок удару у Новобаварському районі Харкова загорілися виробниче приміщення, склад, СТО та житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна людина. У селі Циркуни Харківського району внаслідок атаки горів житловий будинок.

Нагадаємо, вранці вівторка, 3 червня, російські окупанти завдали удару по центру міста Суми. Під обстріл потрапили автомобілі в центральній частині міста