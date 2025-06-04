Замість запланованих 10 тис. українським військовим передадуть до 100 тис. БпЛА

Велика Британія збільшить поставки безпілотників в Україну у 2025 році. Замість запланованих 10 тис. українським військовим передадуть до 100 тис. БпЛА. Про це у середу, 4 червня, повідомив британський уряд.

Велика Британія посилює підтримку Києва з метою досягти десятикратного збільшення виробництва та закупівлі дронів для поставок в Україну у 2025 році. Для реалізації цього плану залучать оборонні компанії, зокрема, малі та середні підприємства. Як зазначили в уряді, інвестиції подвоюють через ефективність застосування безпілотників у війні проти Росії.

«Українські підрозділи підтвердили, що надані Великою Британією безпілотники допомогли стабілізувати частини лінії фронту, відбиваючи російські атаки та захищаючи життя українців», – йдеться у заяві.

Також міністр оборони незабаром має підтвердити завершення поставки 140 тис. артилерійських боєприпасів з Великої Британії для України з початку 2025 року.

«Велика Британія посилює свою підтримку Україні, постачаючи цього року ще сотні тисяч безпілотників та завершуючи важливу віху у постачанні критично важливих артилерійських боєприпасів», – зауважив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Нагадаємо, 11 квітня Велика Британія оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги вартістю 450 млн фунтів стерлінгів.