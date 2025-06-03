Новообрані судді ВАКС Тетяна Литвинко та Олена Чернова

Президент призначив двох суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ними стали Тетяна Литвинко та Олена Чернова. Про це ідеться в оприлюдненому указі №378/2025 від 3 червня.

Тетяна Литвинко раніше обіймала посаду судді Шосткинського міського районного суду Сумської області, де з 2017 по 2020 рік була заступницею голови суду. У 2007-2016 роках вона працювала на різних посадах в Апеляційному суді Києва.

20 травня проєкт Prosud повідомляв, що 14 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України підтримали внесення подання щодо призначення Литвинко на посаду судді ВАКС, проти був лише Роман Маселко. Зазначається, що в Тетяни Литвинко цікавились про її роботу на посаді помічниці судді Марії Приндюк, яка, зокрема, ухвалювала рішення проти учасників Революції Гідності.

«Литвинко наполягала, що не знала про обставини справ і як помічниця не мала впливу на судові рішення. Також було питання щодо втручання в систему авторозподілу справ у її суді. Вона запевнила, що доступу до системи не мала, а про факт втручання дізналась уже з відео Генпрокуратури», – ідеться в повідомленні.

Олена Чернова працювала суддею Золочівського районного суду Харківської області, де очолювала суд у 2017, 2020 та 2022 роках. У 2022 році була відряджена до Ірпінського міського суду Київської області.

З жовтня 2012 року Олена Чернова вперше була призначена суддею Петровського районного суду Донецька.

У лютому активісти Центру протидії корупції повідомляли, що Чернова користувалася квартирою у Києві, але нібито не знала, що її власником є директор фірм, які належать тестю ексголови Державної фіскальної служби, фігуранта кримінальних справ Романа Насірова і який є свідком у його справі.

Конкурсна комісія також цікавилась відвідуванням Оленою Черновою РФ після 2014 року. Суддя пояснила це тим, що у Бєлгородській області поховані її дідусь та бабуся.

Відомо, що Тетяна Литвинко та Олена Чернова були призначені на посади суддів за підсумками конкурсу на посади суддів ВАКС, який відбувався у 2023-2025 роках. Вдало пройти всі етапи конкурсу та отримати відповідні рекомендації змогли лише дві кандидатки.