У помешканнях працівників ВАКС виявили «прослушку»

Вищий антикорупційний суд заявив, що у помешканнях співробітників виявили пристрої для прослуховування та відеоспостереження. Про це у понеділок, 26 травня, повідомили у пресслужбі ВАКС.

«Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ВАКС повідомив про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора. Також у Вищому антикорупційному суді нагадали, що відповідно до українського законодавства, за втручання у здійснення правосуддя, тиск на суддів, а також збирання й поширення інформації з метою дискредитації суду передбачена кримінальна відповідальність.

«Незалежність суду – це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії», – цитує пресслужба голову Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко.

Додамо, що ВАКС не уточнив у яких саме співробітників суду виявили обладнання для прослуховування.

Нагадаємо, 17 грудня 2023 року стало відомо, що в одному з приміщень, яке міг використовувати для роботи Валерій Залужний, який на той час обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ, виявили «прослушку». СБУ відкрила провадження за статтею 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.