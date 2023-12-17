Сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наразі ніяк не коментував інформацію

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Про це у неділю, 17 грудня, з посиланням на поінформоване джерело в СБУ повідомило «РБК-Україна».

За словами джерела, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

«Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи», – додав співрозмовник видання.

Як зазначає сайт «Бабель», в СБУ факт не спростували і не підтвердили, але заявили про початок розслідування.

Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного, уточнює «Українська правда».

Наразі інформацію ніяк не коментували в Міністерстві оборони України.

О 22:00 прес-служба СБУ повідомила, що спецслужба відкрила справу за фактом прослушки Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ наголосили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

«За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу», – заявили в СБУ.