Анну Надточиєву не допустили до наступного етапу конкурсу

Адвокатка Анна Надточиєва подавалася на посаду судді Вищого антикорупційного суду, однак не пройшла тест на когнітивні здібності. Про це 8 лютого повідомило «Слідство.Інфо».

Анну Надточиєву не допустили до наступного етапу конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду, адже вона не пройшла IQ-тест.

«Мій результат при складенні тесту у ВККС – 92 IQ бали за шкалою ТОВ «Сайметрікс-Україна» (нижче середнього). Результат тесту, складеного на порталі International IQ Test – 124 (високий)», – написала вона у Facebook.

Журналістам «Слідство.Інфо» Надточиєва розповіла, що хотіла розібратися, чому вона набрала лише 92 бали, тому звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням надати результати тестів зі змістом запитань і відповідей.

«ВККС звернулась до ТОВ «Сайметрікс-Україна», але ті відмовили. Не виключаю, що мені могли і «допомогти», оскільки жодної анонімності при тестуванні не було, з урахуванням камер над кожним столом кандидата, і «фіксиків» з ноутбуками, які сиділи за ширмою в залі, де проходило тестування», – зазначила адвокатка.

Віталій Гацелюк, член Другої палати ВККС зазначив, що раніше судді в межах конкурсу мали таке тестування, але воно не мало таких суттєвих результатів. Адже результати за тест враховувалися в загальну кількість балів. Відтепер закон вимагає, що участь у конкурсі можна брати лише набравши 75% від максимуму.

В результаті конкурсу до ВАКС на нових умовах подалися ще 237 кандидатів, однак тест на когнітивні здібності склали лише 25 кандидатів до ВАКС та 19 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС.

Експерти з Transparency International Ukraine наголошували, що такі низькі показники іспиту не дозволять ВККС заповнити всі 25 вакантних місць в Антикорупційному суді.

«Це відтермінує заплановане розвантаження ВАКС та загальмує виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань», – зазначали у повідомленні.

У коментарі журналістам Віталій Гацелюк розповів, що наразі комісія працює над розробкою власних тестів. Тим часом Анна Надточиєва зазначила, що подаватися на конкурс більше не планує.

Раніше «Слідство.Інфо» розповідало, що адвокатка допомагала писати рішення у судових справах своєму чоловіку, судді ВАКС Андрію Біцюку.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя у понеділок, 27 січня, відмовилась відсторонити підозрюваного у державній зраді суддю Господарського суду Києва Анатолія Івченка. Клопотання про відсторонення подав заступник генпрокурора, однак члени ВРП висловились проти.