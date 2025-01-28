ДБР повідомило про підозру у держзраді чинному судді Господарського суду Києва Анатолію Івченку 18 січня

Вища рада правосуддя у понеділок, 27 січня, відмовилась відсторонити підозрюваного у державній зраді суддю Господарського суду Києва Анатолія Івченка. Клопотання про відсторонення подав заступник генпрокурора, однак члени ВРП висловились проти, повідомило «Слідство.Інфо».

Відомо, що ДБР повідомило про підозру у держзраді чинному судді Господарського суду Києва Анатолію Івченку 18 січня. За версією детективів, він у 2012 році задовольнив позов міністерства оборони Росії щодо стягнення з України понад 3,1 млрд гривень, згодом ці гроші могли використати для ведення війни.

Заступник генпрокурора Антон Войтенко намагався домогтися тимчасового відсторонення Івченка з посади. Він наголосив, що складна для розгляду справа потрапила до рук судді через втручання в автоматизовану систему розподілу суддів.

«Справа не могла розглядатись суддею Івченко по тій простій причині, що в цьому випадку уряд України не був відповідачем. Він не брав зобов’язання на себе перед російською стороною на той час у виконанні конкретно цих зобов’язань перед юридичною особою», – зазначив він.

Проте цей факт Івченко не перевірив і задовольнив позов російської сторони.

У понеділок, 27 січня, Вища рада правосуддя розглянула це прохання та відмовила заступнику генпрокурора.

«На минулому засіданні щодо надання дозволу на взяття судді під вартою Вища рада правосуддя ухвалила рішення, в якому зазначено, що недостатньо доказів для визнання підозри обґрунтованою і фактично відсутні ризики. За наявності таких обставин, вважаю, що необхідно відмовити в поданні судді», – пояснив рішення доповідач Віталій Саліхов.

Зауважимо, що 23 січня ВРП розглядала подання Войтенка про тримання Івченка під вартою. Проте це клопотання також не підтримали.

Сам Івченко написав, що його рішення про стягнення понад 3,1 млрд гривень залишили без змін постановами Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України.

«11 досвідчених суддів підтвердили законність ухваленого мною рішення, а підозру у вчиненні державної зради одержав тільки я», – додав він.

Справа Івченка: що відомо

У 2011 році міністр оборони Росії направив листа тодішньому керівництву України з проханням посприяти погашенню заборгованості одного з комерційних підприємств за поставлений природній газ у 1996-1997 роках. Сума позову становила 405,5 млн доларів.

Попри сплив строків позовної давності, а також за відсутності доказів існування у 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя Господарського суду задовольнив позов та ухвалив рішення щодо стягнення з будь-якого рахунку держбюджету України на користь Росії понад 3,1 млрд грн.

У ДБР зазначали, що після початку російської збройної агресії проти України та зміни керівництва держави, інший суддя того ж суду у 2014 році скасував незаконне рішення, але повернути стягнуті гроші не вдалося.