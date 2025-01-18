Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань оголосило підозри у державній зраді чинному судді Господарського суду у Києві, а також колишньому президенту-втікачу та прем’єр-міністру його часів. За даними слідчих, підозрювані намагалися організувати фінансування міноборони Росії з державного бюджету України. Про це у суботу, 18 січня, повідомили у Офісі генпрокурора та пресслужбі ДБР. Зазначимо, що правоохоронці не повідомили ім’я підозрюваних, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Віктора Януковичі та Миколу Азарова.

За даними слідчих, керівництво Росії планувало забезпечити фінансування Збройних сил РФ коштом держбюджету України та розробило для цього злочинний план.

У 2011 році міністр оборони Росії направив листа тодішньому керівництву України з проханням посприяти погашенню заборгованості одного з комерційних підприємств за поставлений природній газ у 1996-1997 роках. Сума позову становила 405,5 млн доларів.

«Наша держава не мала жодного відношення до боргу комерційного підприємства і не могла нести за нього відповідальність. Проте колишнє керівництво країни у 2011 році почали наголошувати у ЗМІ, що Україна має погасити вказану суму міністерству оборони РФ», – йдеться у повідомленні ДБР.

Українські високопосадовці залучили до злочинної схеми керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва. У серпні 2012 року до вказаного суду у Києві від міноборони Росії надійшов позов до Кабінету міністрів України щодо стягнення понад 3 млрд грн з державного бюджету.

«Росіяни розраховували на те, що ще у 2004 році на той час прем’єр-міністр, а надалі президент України (Віктор Янукович, – ред.), обіцяв їм сприяти у виконанні цих судових рішень. Проте, через відсутність договірних правовідносин між позивачем та відповідачем суддя мав відмовити у відкритті провадження у справі», – розповіли у ДБР.

Крім того, до позовної заяви міноборони Росії не приєднало ніяких доказів, що підтверджували б, що саме Україна має сплачувати цей борг. Попри на сплив строків позовної давності, а також за відсутності доказів існування у 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя Господарського суду все одно задовольнив позов міноборони Росії та ухвалив рішення щодо стягнення з будь-якого рахунку держбюджету України на користь Росії понад 3,1 млрд грн.

Відповідно до цього рішення на користь Росії з України стягнули частину грошей. Після початку російської збройної агресії проти України та зміни керівництва держави, інший суддя того ж суду у 2014 році скасував незаконне рішення, але повернути стягнуті на користь Росії гроші не вдалося. За даними слідства, їх спрямували на фінансування так званої СВО.

Судді Господарського суду міста Києва, президенту-втікачу (Віктору Януковичу) та прем’єр-міністру його часів (Миколі Азарову) повідомили про підозри у державній зраді, що вчинена за попередньою змовою. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.