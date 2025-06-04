Окупанти звинуватили Вадима Трачука за 7 статтями

У Росії засудили працівника Запорізької атомної електростанції з тимчасово окупованого міста Енергодар Вадима Трачука. Про це повідомив у вівторок, 3 червня, міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Окупанти звинуватили Трачука за 7 статтями, серед яких звинувачення у замаху, міжнародному тероризмі та участі у терористичному угрупованні. Йому інкримінували замах на життя колишнього гауляйтера Енергодара Андрія Шевчика у 2022 році. Також Трачука звинуватити в підготовці до замаху на так званого російського заступника директора атомної електростанції. За це російський суд засудив працівника ЗАЕС до 25 років в’язниці.

«Сукупно сторона обвинувачення вимагала для нього термін у 28 років увʼязнення. Засудили до 25-ти. Ще раз: цивільну людину мирної професії – водія, на чверть століття позбавили свободи просто тому, що комусь у тій нелюдській, спотвореній окупантами реальності потрібна була ще одна зірочка на погони, ще одне пропагандистське відео про “зухвалих терористів та боротьбу із ними”, ще одна показова жертва для залякування всіх інших, хто перебуває в окупації. І, на жаль, таких поламаних й покалічених доль дуже багато», – написав Орлов.

У травні «Енергоатом» повідомляв, що за час окупації Енергодара росіяни незаконно позбавили волі щонайменше 13 працівників Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що суд Ростова-на-Дону ув’язнив сім’ю із тимчасово окупованого Мелітополя за звинуваченням у підриві чиновників, які пішли на службу в окупаційні органи влади та спробі підірвати залізничну ділянку.