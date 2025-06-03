Сім’ю з Мелітополя звинуватили у підриві чиновників, які пішли на службу в окупаційні органи влади

Суд Ростова-на-Дону ув’язнив сім’ю із тимчасово окупованого Мелітополя за звинуваченням у підриві чиновників, які пішли на службу в окупаційні органи влади та спробі підірвати залізничну ділянку. Про це у понеділок, 2 червня, повідомило російське видання «Медіазона».

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 29-річного Артема Мурдіда до довічного терміну, його цивільну дружину Ганну Вошкодер – до 20 років колонії загального режиму і матір Анну Мурдід – до 22 років колонії. Суд встановив, що перші 8 років чоловік проведе у в'язниці, решту строку – у колонії суворого режиму.

Росіяни інкримінували сім’ї з окупованого міста:

незаконний обіг вибухівки у складі організованої групи,

участь у терористичному угрупованні,

теракт, який спричинив смерть людини,

замах на акт міжнародного тероризму.

За версією російських слідчих, колишній інкасатор «Ощадбанку» Артем Мурдід, його дружина і мати були членами нібито терористичної спільноти, якою керував співробітник СБУ. Росіяни заявили, що засуджені готували 4 підриви, але єдиною успішною атакою став підрив автомобіля директора ГУП «Міський транспорт» Івана Ткача, який співпрацював із російською владою. Внаслідок підриву колаборант загинув, а співробітниця підприємства Олена Сиващенко була поранена. Також сім'я начебто намагалася підірвати ділянку залізниці.

«Про суть висунутих мені звинувачень я дізнався лише від представників правоохоронних органів Росії, які створили певні фізичні умови – насильство та тортури, внаслідок чого я змушений був дати свідчення, на яких ґрунтується звинувачення», – заявив чоловік у суді.

Нагадаємо, 19 травня у Росії суд незаконно виніс вирок українському військовослужбовцю Сергію Чумасову, який потрапив у полон у Курській області. Українського захисника звинуватили нібито у вчиненні теракту.