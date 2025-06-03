За роки судових засідань Владислав Козєєв свою провину не визнав

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок мешканцю Львова, засудженого до довічного ув’язнення за державну зраду, повідомляє у вівторок, 3 червня, Офіс Генпрокурора. За даними із судових документів, ідеться про Владислава Козєєва, який у квітні-травні 2022 року передавав дані для наведення російських ракет на об’єкти у Львові.

За даними порталу «Судова влада», засідання суду відбулося 27 травня. Владислав Козєєв упродовж розгляду справи в різних інстанціях свою провину заперечував. Проте прокуратура змогла довести у суді, включно з Касаційним кримінальним судом, його провину.

«Верховний Суд погодився з доводами прокурора, визнав кваліфікацію вчиненого правильною, а покарання – справедливим і обґрунтованим», – ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, Залізничний районний суд Львова засудив Владислава Козєєва до довічного ув’язнення 16 травня 2023 року. Тоді йому було 47 років. Його обвинувачували в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

У квітні-травні 2022 року Владислав козєєв передавав представникам влади Росії інформацію про пересування та місця розташування військових об’єктів і об’єктів критичної інфраструктури у Львові та області. Також він фіксував наслідки російських ударів по Львову.

Владислав Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде – столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство – привласнення 3600 грн. У нього є двоє дітей, проте в останні роки він проживав зі своїми батьками. Його затримали 20 травня 2022 року в батьківському домі, з вікон якого він теж робив фото для росіян, оскільки це поблизу залізничних колій.

Зараз Владислав Козєєв відбуває покарання у Вільнянській установі відбування покарань №11, що в Запорізькій області. Додамо також, що минулого року Владислав Козєєв погодився, щоб його обміняли в Росію.