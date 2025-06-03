Зраднику загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала у штурмовій бригаді Національної гвардії російського шпигуна, який коригував удари по своєму підрозділу, перебуваючи на посаді командира взводу. Для роботи на Росію військовий сам зв’язався з ФСБ, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 3 червня.

За даними правоохоронців, 42-річний харків’янин, якого мобілізували до штурмової бригади Нацгвардії, займався коригуванням російських повітряних атак по локаціях свого підрозділу. За передану інформацію військовий хотів отримати «евакуацію» до Росії через лінію фронту на Харківському напрямку.

«Перебуваючи на посаді командира взводу, він “зливав” окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Українські спецслужби з’ясували, що військовий з власної ініціативи звернувся до російських спецслужб. Для того, щоб вийти на ФСБ, фігурант залучив своїх родичів – колишніх російських військовослужбовців, які проживають на території Росії.

Шпигуна завчасно викрили та вилучили в нього телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Також СБУ провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони.

42-річному військовому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.