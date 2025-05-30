Кіберфахівці вчасно викрили агента та затримали за місцем проживання

Правоохоронці затримали 53-річного безробітного мешканця Хмельницької області, який на замовлення росіян наводив ракети на аеродроми ЗСУ. За державну зраду чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила 30 травня пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через проросійські коментарі у телеграм-каналах. Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження графіка бойових вильотів на аеродромах.

«Ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації. Проте кіберфахівці завчасно викрили агента та затримали за місцем проживання», – зазначають в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника вилучили телефон, на якому він накопичував інформацію та готував звіт для ФСБ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.