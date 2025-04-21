Зрадницю затримали у тимчасовому помешканні

СБУ та Нацполіція у понеділок, 21 квітня, повідомили про затримання російської агенти на Хмельниччині, яка готувала атаки росіян по аеродромах ЗСУ на заході України.



Як встановило розслідування, пріоритетними цілями окупантів були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Щоб скоригувати удари по цих об’єктах, російська розвідка дистанційно завербувала 26-річну місцеву наркозалежну.

Агентка отримала від росіян завдання проводити розвідку біля військового аеродрому в одній із західних областей України. За російські гроші вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ, з вікна якої агентка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування. Також вона фіксувала маршрути мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази.

Листування зрадниці з російською розвідкою

«За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині в обхід ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки українських захисників», – йдеться у повідомленні.



Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 квітня СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Він мав організувати теракт на замовлення росіян, щоб ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні.