Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри та затримала агента РФ

СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який працював на ФСБ та російську воєнну розвідку (ГРУ). Він мав організувати теракт на замовлення росіян, щоб ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні.

Як повідомила СБУ у понеділок, 14 квітня, контррозвідка спецслужби та сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на Львівщині подвійного агента РФ, який працював на ФСБ та ГРУ. Поплічником ворога виявився інструктор Яворівського полігону.

Завдання від ГРУ РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони. Агент отримав від куратора «карт-бланш» на вибір способу ліквідації українських військових.

Фрагмент переписок російського агента (фото СБУ)

За одним із «сценаріїв», зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання «втемну» свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Ще одним способом убивства, який розглядав ворожий агент, був ракетний удар росіян за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора. Під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

При обшуках у затриманого вилучено телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.