Рюкзаки з вибухівкою вони мали підкласти під авто ТЦК

Працівники СБУ та прокуратури затримали в Тернополі подружжя з Полтави, яке готували два теракти біля будівлі ТЦК. В обласний центр чоловік та жінка приїхали спеціально за вказівкою агента ФСБ. Наразі їм повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

За даними слідства, До Тернополя з Полтавської області приїхали 42-річний чоловік і 30-річна жінка. Вони погодилися за гроші встановити вибухові пристрої поблизу адмінбудівлі ТЦК. Куратор з ФСБ повністю контролював їх дії через онлайн-чат, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними СБУ Тернопільщини, замовлення Росії виконували двоє наркозалежних, таким чином вони планували заробити гроші «на дозу».

Чоловік і жінка винайняли квартиру в Тернополі і певний час там жили, відтак невідомі їм залишили саморобні вибухові пристрої. Газові балони з примотаними до них шурупами зловмисники знайшли в одній із камер схову магазину.

«За попередньо узгодженим з куратором планом, вони мали б встановити пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК, та у дворі поблизу адмінбудівлі», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Спочатку мала б спрацювати вибухівка, підкладена під авто, а після прибуття екстрених служб – ще одна, щоб уразити більше людей. Проте теракт вдалося відвернути, а виконавців затримали при спробі покинути межі області.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили двом мешканцям Полтавщини про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (Підготовка вчинення терористичного акту, незаконному поводженні з вибуховими речовинами). Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.