Роналду, Бруну і Бернарду

У середу, 4 червня, у Мюнхені на «Альянц-Арені» відбудеться матч півфіналу Ліги націй, в якому збірна Німеччини зіграє проти збірної Португалії. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Бундестім на шляху до півфіналу з 14-ма очками фінішував на першій сходинці у своїй групі, обійшовши Нідерланди, Угорщину та Боснію. У чвертьфіналі підопічні Юліана Нагельсманна дотисли Італію (2:1, 3:3). Своєю чергою Португалія випередила у своєму квартеті Хорватію, Шотландію та Польщу, а в 1/4 фіналу пройшла Данію (0:1, 5:2).

Для німців і португальців це буде ювілейна, 20-та очна зустріч у всіх турнірах. В 11-ти випадках сильнішою була Німеччина, у трьох – Португалія, ще у 5 матчах була зафіксована нічия (загальна різниця забитих-пропущених голів – 33:18).

Нагадаємо, нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну Німеччини. На її перемогу дають 1,99, тоді як успіх Португалії оцінюють в 4,20. Ціна нічиєї – 3,80. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,83, тоді як тотал менше 2,5 – 2,19. Ймовірність того, що гра завершиться в овертаймах складає 6,00, у серії пенальті – 5,75.

Найбільше шансів відзначитись має нападник Німеччини Деніз Ундав (2,40), у португальців вірять у бомбардирський талант Кріштіану Роналду (2,45).

Де дивитися півфінал Ліги націй між Німеччиною та Португалією

Стежити за матчем у прямому ефірі можна буде на платформі MEGOGO за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Трансляція буде доступна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також в підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт». Коментуватимуть гру Володимир Звєров і Віталій Похвала.