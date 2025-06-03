Роберт «Мадяр» Бровді є командиром 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра»

У вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни командування Сил оборони України. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Нові укази про призначення та відставки оприлюднені на сайті президента. Так, Володимир Зеленський погодив призначити:

Роберта «Мадяра» Бровді командувачем Сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського;

Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибюка;

Вадима Сухаревського заступником командувача оперативного командування «Схід»;

Михайла Драпатого командувачем Обʼєднаних сил Збройних сил України.

Окрім того, Зеленський своїм указом звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії України Олександра Білоуса.

Також президент підписав указ про звільнення Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Як відомо, свою відставку генерал-майор Михайло Драпатий ініціював сам через ракетний удар по розташуванню навчального підрозділу на Дніпропетровщині 1 червня. Тоді внаслідок атаки загинули 12 військових, ще понад 60 – зазнали поранень. Зі слів президента, на новій посаді Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях.

Що відомо про новопризначених посадовців

38-річний Олег «Формоза» Апостол родом з Івано-Франківська. З 2014 року брав участь у бойових діях на сході країни. Разом із бійцями чотири рази заходив у Миколаївку на Донеччині та проводив штурмові дії укріпрайонів російських окупантів. Тоді військові викликали на себе вогонь, щоб виявити та вразити вогневі позиції росіян.

У 2018 році очолював десантно-штурмовий батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. На початку вересня 2022 року Апостол командував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківщини.

У лютому 2024 року полковника Олега Апостола призначили командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зі серпня 2024 року брав участь в операції ЗСУ на території Курської області РФ. У листопаді того ж року президент призначив його на посаду заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Командир 95-ї ОДШБр Олег Апостол і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

49-річний Роберт «Мадяр» Бровді є уродженцем Ужгорода. До повномасштабного вторгнення був бізнесменом.

У лютому 2022 року добровільно вступив до Оболонської ТрО й очолив взвод другої штурмової роти 206-го батальйону. Його підрозділ евакуював цивільних з Ірпеня, Бучі та Бородянки.

У травні 2022 року Бровді створив власний аеророзвідувальний підрозділ «Птахи Мадяра». З листопада 2022 року Роберт Бровді очолив дроновий підрозділ ЗСУ – «Птахи Мадяра» у складі 251-го батальйону ТрО. Військовослужбовці вели оборону на найгарячіших точках Донбасу.

У березні 2023 року Бровді став командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, а в червні – очолив роту ударних безпілотних авіаційних комплексів 59-ї ОМПБр «Птахи Мадяра».

16 січня 2024 року «Птахи Мадяра» отримали статус окремого батальйону – 414 ОБУБАС Корпусу Морської піхоти. У червні того ж року за ініціативи «Мадяра» батальйон було розширено до полку, а наприкінці грудня – до бригади (414 ОБрУБАС ЗСУ «Птахи Мадяра»).

Командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберт «Мадяр» Бровді

Вадим «Борсук» Сухаревський народився у Бережанах на Закарпатті. 40-річний військовослужбовець брав участь у миротворчій місії в Іраку у 2004 році. У 2011 році взяв командування над аеромобільною ротою 80-го окремого аеромобільного полку.

У квітні 2014 року Вадим Сухаревський взяв участь у першому бою війни на Донбасі біля Семенівки у складі спецпідрозділу СБУ «Альфа». Тоді, за даними ЗМІ, став першим українським військовослужбовцем, який відкрив вогонь по бойовиках Ігоря Гіркіна. У серпні того ж року отримав поранення.

У 2016 році Вадим Сухаревський очолив 1-й лінійний батальйон 36-ї бригади морської піхоти. У 2020 році отримав звання полковника, а вже з 2021 року працював начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

У лютому 2022 року став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У червні 2024 року міністр оборони Рустем Умєров указом призначив Сухаревського на посаду командувача Сил безпілотних систем полковника та заступника головнокомандувача ЗСУ.

Екскомандувач Сил безпілотних систем Вадим «Борсук» Сухаревський

42-річний генерал-майор Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр. У 2014 році за командування Драпатого бригада увійшла до Маріуполя, щоб посилити українські підрозділи та звільнити заручників. Зокрема, Михайло Драпатий брав участь у прориві на БМП блокпоста в Маріуполі, який став одним із символів звільнення міста від окупантів у 2014 році. Крім того, у червні 2014 року брав участь у рейді вздовж кордону з Росією, утримував Савур-Могилу та здійснив успішний прорив через «Ізваринський котел».

Згодом Михайло Драпатий працював начштабу 30-ї ОМБр у зоні АТО, а з 2016 року командував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою.

З березня 2022 року Михайло Драпатий очолював ОУВ «Південь», зусиллями військ якого було зупинено наступ російських окупантів на Кривий Ріг. До січня 2024 року офіцер керував ОТУ «Херсон», створеного для деокупації міста.

У лютому 2024 його призначили заступником начальника Генерального Штабу ЗСУ з підготовки військових. А в травні 2024 року він став новим командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а згодом очолив ОТУ «Луганськ».

У листопаді 2024 року генерал-майора Михайла Драпатого призначили на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У січні 2025 року президент призначив командувача Сухопутних військ Збройних сил України Михайла Драпатого також керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Екскомандувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий