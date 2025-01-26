Драпатий командуватиме ОСУВ, що відповідає за усю східну ділянку фронту

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий очолить оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 січня.

«Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Драпатий надалі залишатиметься командувачем Сухопутних військ – «найбільш численної частини наших Збройних сил».

«Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад», – ідеться в повідомленні.

Окрім цього, генерал-майор Андрій Гнатов, який командував об’єднаними силами ЗСУ та оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця», обійме посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Зі слів президента, «його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом».

Андрій Гнатов (Фото: ПСОПУ)

«Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Главкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені», – підсумував президент.

Нагадаємо, у червні 2024 року бригадний генерал Андрій Гнатов замінив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого звинувачували в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до великих втрат живої сили та територій.

Що відомо про Михайла Драпатого

42-річний генерал-майор Михайло Драпатий – екскомандир 2-го батальйону 72-ї механізованої бригади. У травні 2014 року під командуванням Драпатого бригада увійшла до Маріуполя, щоб посилити українські підрозділи та звільнити заручників управління міліції, яке захопили озброєні терористи. Зокрема, Михайло Драпатий брав участь у прориві на БМП блокпоста в Маріуполі, який став одним із символів звільнення міста від окупантів у 2014 році.

Згодом Михайло Драпатий працював начштабу 30-ї ОМБр у зоні АТО, а з 2016 року командував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донеччини. З липня 2017 року командував бригадою в районі Бахмутської траси.

У 2019 році Драпатому достроково присвоїли звання полковника, а в жовтні 2024 – генерал-майора.

З березня 2022 року Михайло Драпатий очолював ОУВ «Південь», зусиллями військ якого було зупинено наступ російських окупантів на Кривий Ріг. До січня 2024 року офіцер керував ОТУ «Херсон», створеного для деокупації міста.

У лютому 2024 його призначили заступником начальника Генерального Штабу ЗСУ з підготовки військових. А в травні 2024 року він став новим командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а згодом очолив ОТУ «Луганськ».

У листопаді 2024 року генерал-майора Михайла Драпатого призначили на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.